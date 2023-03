Frühlingslieder

Der Gelehrte Maeng Sa-seong맹사성 diente im frühen 15. Jahrhundert in der Joseon-Ära als ein Minister unter König Sejong. Er war bekannt für seine Integrität und Bescheidenheit. So ritt er oft wie ein Bauer auf einem Ochsen, anstatt eine Sänfte oder Kutsche zu nehmen. Er war auch ein großer Musikliebhaber, der eine große Rolle in der Katalogisierung von Musikstücken in der frühen Joseon-Ära spielte, und zu Hause soll er gerne auf der Flöte Piri gespielt haben. Es gibt ein Sijo-Gedicht mit dem Titel „Gangho Sasiga강호사시가“, zu Deutsch „Lied der vier Jahreszeiten“, das Maeng Sa-seong geschrieben hat. „Chunsa춘사“, das Lied zum Frühling, ist eines der Gedichte, aus denen „Gangho Sasiga“ besteht. Der Text lautet ungefähr wie folgt.





Frühling erwacht in der Natur und große Freude bricht in mir aus.

Frischer Fisch passt gut zu dem Reiswein, den man am Flussufer trinkt.

Ich habe dem König zu danken, dass ich so frei bin.





Nächste Woche Dienstag, am 21. März, ist Chunbun춘분. Dieser Tag markiert den Frühlingsbeginn, und Tag und Nacht haben die gleiche Länge. Es gibt ein altes Sprichwort in Korea, laut dem die Kälte nur bis Chunbun dauert – an dem Tag ist es also endgültig Zeit für Frühling. Um diese Zeit herum beginnen die Menschen auch wieder mit der Feldarbeit. Die Bauern pflügen die Erde, um auszusähen, und Mauern werden repariert, die durch das Wintereis Brüche bekommen haben. Früher verteilten die Bauern, bevor sie mit dieser Frühlingsarbeit begannen, Reiskuchen an ihre Feldarbeiter, um sich schon einmal im Voraus für die gute Arbeit im kommenden Jahr zu bedanken. Diese Reiskuchen hatten sogar einen eigenen Namen, „Meoseum tteok머슴떡“ oder „Diener-Reiskuchen”.





Der Frühling ist auch die beste Zeit, um sich an Blumen zu erfreuen. Dank des milden Wetters können die Menschen rausgehen und Azaleen pflücken. Aus denen backen sie dann Pfannkuchen mit Blütenblättern, die Hwajeon화전 heißen. „Nolyang“ zu Deutsch „Lasst spielen“, ist der erste Teil des Stückes „Seonsori Santaryeong선소리 산타령“. Die Fusion-Gugak-Band YeGyul Band예결밴드hat das Lied neu arrangiert, sodass es gut zu einem Frühlingspicknick passt.

Ein Dichter aus der chinesischen Song-Dynastie schrieb ein Gedicht mit dem Titel „Tamchun탐춘“, zu Deutsch „Auf der Suche nach dem Frühling“.





Ich suchte den ganzen Tag nach dem Frühling, aber fand keine Spur davon.

Ich bin nur mit meinem Stock immer tiefer in die Wolken hinein gewandert.

Als ich zurückkam, sah ich einen Pflaumenbaum und entdeckte,

dass der Frühling das Ende des Zweiges bereits hat erblühen lassen.





Der Dichter wanderte weit, um den Frühling zu suchen, dabei hatte dieser mit seiner Pflaumenblüte schon den Garten des Dichters heimgesucht. In den letzten Jahren hat der Klimawandel und die Erderwärmung den warmen und angenehmen Frühling in Korea auf nur wenige Wochen zusammenschmelzen lassen. In Korea sagt man nun oft, dass es eigentlich nur noch zwei Jahreszeiten gibt, Winter und Sommer. Wir sollten diese kurze Jahreszeit also genießen, bevor sie vorbei ist und dem heißen Sommer weicht.





