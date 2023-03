Twice mit neuem Werk erfolgreich

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 10. März ein neues Minialbum mit dem Titel „READY TO BE“ veröffentlicht. Im Album werden Lieder gesungen, in denen man sich den Vorurteilen stellen will und sein richtiges „Ich“ finden will. Diese Botschaft enthält auch das Lied „Set me Free“ im Album, mit dem sie derzeit aktiv sind. Nach dem man eine wahre Liebe gefunden hat, durch die man sich selbst erkannt hat, „will man alles tun, um diese Gefühle wahren zu können“.

Die Gruppe Twice hatte schon seit ihrem Debüt viele Rekorde aufgestellt. Nicht nur das Debütlied “Ooh-Ahh”, sondern auch die Nachfolger wie „Cheer Up“, „TT“, „What is Love?“ und weitere wurden große Hits.

Viele Preise haben sie natürlich auch abgeräumt, jüngst den Preis bei den „Billboard Women in Music“ Awards. Es war das erste Mal, das eine koreanische Girlgroup mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.

Daher sind sie in den USA und in weiteren Ländern weltweit gefragt. Am Tag der Herausgabe ihres neuen Albums wurden sie gleich zur „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ eingeladen, bei der sie dann auch gleich das neue Lied „Set me free“ vortrugen. Damit kamen sie auf Platz eins von Twitter Trending.

Das Musikvideo zum Lied wurde in weniger als 24 Stunden schon über 11,11 Millionen mal bei YouTube gesehen.