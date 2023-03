TNX haben Aktivitäten mit “Love or Die“ beendet

ⓒ P NATION

Die Boyband TNX hat nun ihre Aktivitäten zum zweiten Minialbum „Love Never Dies“ beendet. Der letzte Auftritt mit dem Lied „Love or Die“ aus dem neuen Album erfolgte am 11. März in einer Musiksendung. Das Lied hat einen eindrucksvollen Refrain und die Stimmen der Jungs überzeugen die Hörer sofort.

TNX meinten, dass sie sich musikalisch sehr gewandelt hätten und daher vor der Veröffentlichung des neuen Albums Sorgen gehabt hätten. Allerdings denken sie, dass ihr Vorhaben, Elan und ihre Bemühungen gut bei den Fans angekommen seien. Nach den erfolgreichen Aktivitäten wollten sie sich dann besser auf ihre folgenden Werke vorbereiten. Und sie seien natürlich ihren Fans sehr dankbar.

Das Album „Love Never Dies” kam nach der Herausgabe gleich auf den Spitzenplatz der iTunes Top Album Charts von vier verschiedenen Ländern und unter die Top Ten von neun Ländern. Das Album verkaufte sich dann in der ersten Woche der Herausgabe über 76.000 mal. Das Musikvideo zu „Love or Die” wurde binnen sieben Tagen über 10 Millionen mal aufgerufen.