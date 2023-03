CIX hat Amerika-Tour begonnen

ⓒ C9 Entertainment

Die fünfköpfige Gruppe CIX hat am 10. März ihre Amerika-Tour begonnen und ihren Auftritt in New York erfolgreich absolviert. An diesem Tag begannen sie ihr Konzert mit den Liedern „Numb“ und „What You Wanted“. Dann sagten sie, dass sie sehr glücklich seien, wieder vor ihren Fans stehen zu dürfen, denn es ist ihre zweite Amerika-Tour. Sie hofften, dass ihre Fans den Auftritt gut in Erinnerung behalten könnten.

Nach der Einführung wurden dann weitere Songs wie „Jungle“, „Imagine“ und weitere vorgetragen.

CIX werden dann noch Washington, Chicago und weitere Städte in Amerika besuchen. Anschließend geht es weiter nach Mexiko, Japan und Thailand.