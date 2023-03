iKONs „RETURN“ war ein Erfolg

ⓒ YG Entertainment

Manchmal ist es einfach schön, die Dinge Revue passieren zu lassen. Jedes Jahr erscheint ein neues Album. Man behält angesichts der Masse der Neuveröffentlichungen manchmal kaum noch den Überblick.

Im Jahr 2018, genauer am 25. Januar, wurde das zweite reguläre Album der Boygroup iKON herausgegeben. Das Lied „Love Scenario“ wurde damals ein großer Hit. Damals war es so, dass sich iKON mehr auf den japanischen Markt konzentriert hatte und daher in Korea viele Fans verloren hatte. Daher waren sie bei der Herausgabe sehr nervös und fragten sich, ob sie bei den Fans wieder Anklang finden könnten. Das Ergebnis sprach aber eine deutliche Sprache.

Der Refrain von „Love Scenario“ ist einfach und geht gleich ins Ohr. Es kam selbstverständlich auf die Spitzenplätze wichtiger Musikcharts und hielt sich dort für eine sehr lange Zeit.

Etwas schade war, dass die anderen elf Lieder des Albums kaum bekannt waren, da eben „Love Scenario“ die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

Inzwischen sind IKON acht Jahre in der Musikwelt tätig und wollen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Zuerst wollen sie im Mai in Taiwan auftreten, bis September wollen sie Japan, die Philippinen, Singapur, Frankreich, Thailand, Malaysia, die USA und weitere Länder besuchen.