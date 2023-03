An Se-young gewinnt All England Open Badminton Championships

ⓒ YONHAP NewsAn Se-young hat bei den All England Open Badminton Championships die Goldmedaille gewonnen.





Im Finale des Frauen-Einzel gewann die Weltanglistenzweite gegen ihre Erzrivalin Chen Yufei aus China mit 2:1. An Se-young holte sich den Titel als erste Südkoreanerin seit 27 Jahren. Zuletzt hatte Bang Soo-hyun das renommierte Turnier im Jahr 1996 gewonnen.





An war ins Halbfinale eingezogen, nachdem ihre Gegnerin im Viertelfinale das Handtuch geworfen hatte. Im Halbfinale gewann sie nach einer spannenden Aufholjagd und zog das zweite Jahr in Folge ins Finale ein. Im vergangenen Jahr hatte sie im Finale gegen die Japanerin Akane Yamaguchi verloren und knapp den Titel verpasst. Mit dem unbedingten Willen, den Fehler nicht zu wiederholen, spielte die Südkoreanerin von Beginn an offensiv und trieb ihe Gegnerin Chen Yufei in die Enge.





Im Frauen-Doppel ging die südkoreanische Paarung Kim So-young und Kong Hee-yong als Siegerinnen hervor. Im rein koreanischen Finale hatte das Duo Lee So-hee und Baek Ha-na mit 2:0 geschlagen. Erstmals nach sechs Jahren hatte es ein koreanisches Team im Frauen-Doppel bei den All England Open ganz oben aufs Podest geschafft.





Im gemischten Doppel scheiterten Seo Seung-jae und Chae Yoo-jung im Finale an den Silbermedaillisten der Olympischen Spiele von Tokio, Zehng Siwei und Huang Yaqiong aus China, und belegten den zweiten Platz. Gegen die Weltranglistenersten musste das südkoreanische Team damit das achte Mal in Folge eine Niederlage einstecken.