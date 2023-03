Säbel-Damen siegen beim Weltcup in Belgien

ⓒ Getty Images Bank

Das südkoreanische Team im Damen-Säbel hat den Weltcup im belgischen Sint-Niklaas gewonnen.





Die Mannschaft mit Choi Se-bin, Jeon Eun-hye, Lee Han-a und Yun So-yeon konnte sich im Finale gegen die Favoriten aus Italien durchsetzen.





Der Wettbewerb war für die südkoreanischen Säbelfechterinnen eine Generalprobe für den Generationswechsel. Ein ganz neues Team von Nachwuchsspielerinnen war an den Start gegangen, während die erfahrenen Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su und Choi Soo-yeon, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze geholt hatten, auf eine Teilnahme verzichteten.





Die südkoreanische Mannschaft, die zuvor bei internationalen U23-Turnieren Erfolge erzielt hatte, gewann im Viertelfinale gegen Bulgarien mit 45:39. Im Halbfinale schlug sie den Weltranglistendritten Ungarn mit 45:44. Im Finale setzte sie sich gegen Italien durch. Im Einzel hatte es zwar keine der Säbelfechterinnen aufs Podest geschafft, als Team zeigten sie sich jedoch ausdauernd und leistungsstark.





Das Damen-Säbelteam sicherte sich damit bei vier Weltcups in Folge einen Podiumsplatz. Beim Weltcup in Algerien und Taschkent belegten sie jeweils den dritten Platz. In Athen kam das Team auf Platz zwei und diesmal schafften sie es ganz nach oben.