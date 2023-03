IWF billigt Hilfsprogramm für Sri Lanka und fordert das Land zu Reformen auf

ⓒ Getty Images BankDas hoch verschuldete Sri Lanka erhält vom Internationalen Währungsfonds (IWF) ein Hilfsprogramm und schafft damit eine Grundlage zur Wiederbelebung. Der IWF teilte am 20. März mit, dass das Exekutivdirektorium für Sri Lanka ein auf vier Jahre angelegtes Kreditprogramm in Höhe von rund drei Milliarden Dollar genehmigt hat. Rund 333 Millionen Dollar werden sofort ausgezahlt, und die Genehmigung werde auch der finanziellen Unterstützung durch andere Institutionen Vorschub leisten.





Der IWF rief das Land gleichzeitig auch zu Reformen für die Wiederherstellung seiner finanziellen Stabilität auf. Die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgiewa sagte, für die Überwindung der Krise sei eine schnelle und rechtzeitige Umsetzung des von der Erweiterten Fondfazilität (EFF) des IWF unterstützen Programms mit starker Eigenverantwortung für die Reformen entscheidend. Georgiewa unterstrich, für die erfolgreiche Wiederherstellung der makroökonomischen Stabilität müsse Sri Lanka an seinen Steuerreformen festhalten, die Staatsausgaben verwalten und Energiesubventionen abschaffen.





Reuters berichtete, dass das Büro des srilankischen Präsidenten in einer Erklärung die IWF-Genehmigung für das Hilfsprogramm willkommen hieß. Das Rettungspaket werde dem Land helfen, auf dem internationalen Kapitalmarkt den Status des Landes zu verbessern und Investoren und Touristen ins Land zu locken. Die IWF-Genehmigung werde eine Finanzierung in Höhe von bis zu 7 Milliarden Dollar aus dem Fonds und anderen internationalen multilateralen Finanzinstitutionen ermöglichen.





Sri Lanka war in der Corona-Zeit in die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten gerutscht. Weil das Land die Auslandsschulden nicht zurückzahlen konnte, wurde das Land im Mai 2022 offiziell für zahlungsunfähig erklärt. Im September 2022 wurde zwischen dem IWF und der srilankischen Regierung eine vorläufige Einigung über ein Rettungspaket erzielt. Sri Lanka konnte sich kürzlich mit China auf eine Reduzierung seiner Staatsschulden einigen, was eine Voraussetzung für die IWF-Hilfen war, und kann nun das IWF-Hilfsprogramm in Anspruch nehmen.