Ausstellung zu den Dokumenten Oegyujanggak Uigwe

Oegyujanggak Uigwe ist ein bedeutendes Dokumentenerbe aus der Zeit des Joseon-Reiches. Es handelt sich dabei um 297 Bände einer Sammlung von Büchern und Aufzeichnungen über die Rituale und Zeremonien am Hofe des Joseon-Königreiches, die sich in Oegyujanggak, einer Außenstelle der königlichen Bibliothek befanden. 1866 waren französische Soldaten unter dem Vorwand der Vergeltung für die Verfolgung französischer Missionare in Korea eingedrungen und hatten bei der Invasion die Bände der Sammlung mitgenommen. 2011 kehrte das wertvolle Dokument nach einer Einigung der Regierungen beider Länder in Form einer Dauerleihgabe nach Korea zurück. Im Nationalen Museum in Seoul fand seit November letzten Jahres anlässlich des zehnten Jahrestags der Rückkehr der Dokumente eine Sonderausstellung statt.