Regisseur Jang Hang-juns neuer Film „Rebound“ zum 25. Udine Far East Film Festival eingeladen

Der neue Spielfilm „Rebound“ des Regisseurs Jang Hang-jun ist offiziell zum 25. Udine Far East Film Festival eingeladen worden, das vom 21. bis 29. April im italienischen Udine stattfindet.

Das Sportdrama basiert auf der wahren Geschichte vom Trainer Kang Yang-hyeon und dem Basketballteam der Busan Joongang High School. Das Team schaffte es 2012 mit nur sechs Spielern und ohne Ersatzspieler bis ins nationale Meisterschaftsfinale. Der Film, in dem Ahn Jae-hong in der Rolle des Trainers Kang Yang-hyeon zu sehen ist, feiert am 5. April seinen Kinostart.

Das Udine Far East Film Festival, das asiatische Filme vorstellt, ist das größte Filmfestival seiner Art in Europa. Im vergangenen Jahr erhielt der südkoreanische Film „Miracle: Letters to the President“ unter der Regie von Lee Jang-hoon den Publikumspreis.