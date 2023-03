K-Pop-Legende Cho Yong-pil gibt im Mai im Olympia-Stadion in Seoul Solo-Konzert

ⓒ INSIGHT Entertainment

Der in Südkorea als „Gawang“, der König des Gesangs oder Popmusik, bezeichnete Popsänger Cho Yong-pil, gibt am 13. Mai im Olympia-Stadion in Chamsil in Seoul ein Solo-Konzert „Cho Yong-pil & Great Birth Concert 2023“. Die K-Pop-Legende veranstaltet nach fünf Jahren wieder im olympischen Hauptstadion ein Konzert. Im Jahr 2018 fand dort das Konzert zu seinem 50. Debüt-Jahr statt.

Das 1984 eröffnete Olympia-Stadion, in dem die Asienspiele 1986 in Seoul und die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul stattfanden, kann mehr als 50.000 Zuschauer beherbergen und gilt daher für Popsänger als eine Traumbühne. Cho gab im betreffenden Stadion das Gedenkkonzert zu seinem 35. Debüt-Jahr und ging als der Solosänger, der als erster im Olympia-Stadion ein Konzert gab, in die Geschichte ein. Seitdem veranstaltete er dort sieben Konzerte, und für alle Konzerte waren die Eintrittskarten ausverkauft.

Ab Juni soll das Stadion umgebaut werden, daher wird das Konzert von Cho das letzte in dem Stadion in seiner ursprünglichen Form sein. Cho hat im vergangenen Jahr zwei neue Songs veröffentlicht und nach vier Jahren ein Solo-Konzert veranstaltet, bei dem alle 40.000 Eintrittskarten innerhalb von einer halben Stunde nach dem Beginn des Kartenvorverkaufs ausverkauft wurden.