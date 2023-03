Argentinische Zeitung beleuchtet 10 Hallyu-Stars intensiv

ⓒ YONHAP News

Die in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires erscheinende Tageszeitung „La Nación“ hat am 20. März Ortszeit 10 südkoreanische Starschauspieler intensiv beleuchtet. In einem Artikel unter dem Titel „Es gibt Stars jenseits von Hollywood: 10 südkoreanische Schauspieler, die Sie kennen müssen“ wurden zehn K-Drama-Stars einzeln vorgestellt. Die 10 südkoreanischen Schauspieler sind nach der argentinischen Zeitung Kim Woo-bin, Gong Yoo, Lee Min-ho, Bae Doo-na, Son Ye-jin, Lee Song-kyoung, Park Seo-jun, Lee Jung-jae, Song Hye-gyo und Park Eun-bin.

Die Zeitung berichtet, dass seit dem großen Erfolg der südkoreanischen Netflix-Serie „Squid Game“ der Streaming-Dienst aktiv in die Produktion der südkoreanischen Dramen investiert. Beflügelt davon begannen nun südkoreanische Schauspieler, die in ihrem Land und in Asien erfolgreich und bekannt waren, auch im Rest der Welt Berühmtheit zu erlangen.

Die Zeitung teilte mit, dass die 10 von ihr ausgewählten südkoreanischen Schauspieler Hauptdarsteller der südkoreanischen Serien oder Filme sind, die auf lokalen Plattformen verfügbar sind, und stellte die südkoreanischen Stars mit ihren repräsentativen Werken einzeln näher vor.