Videospiele in Nordkorea (2)

Ein nordkoreanischer Flüchtling um Mitte 40 sagte, er war von Videospielen so besessen, dass er in seinem Heimatland Tag und Nacht spielte. Das sagte er im Gespräch mit mir. Er sagte, er war komplett in Kartenspiele versunken. Weil seine Handy-Batterie schnell leer war, während er spielte, musste er sie immer wieder laden.





Das Interview mit dem Flüchtling führte Yee Ji Sun, die beim Korea- Institut für Nationale Vereinigung in Südkorea arbeitet und ein Buch mit dem Titel “Kulturelle Konvergenz der nordkoreanischen Spiele” veröffentlichte. Im zweiten Teil der Sendung über Video- und Computerspiele in Nordkorea spricht sie über die Situation im Land.

Nordkoreanische Medien berichteten zuletzt über die schädlichen Nebeneffekte der Videospieleabhängigkeit. Personen, die lange Zeit an ihren Mobiltelefonen spielten, riskierten ihre körperliche und geistige Gesundheit, hieß es. Die Berichte deuteten damit auch an, dass sich immer Menschen in dem abgeschotteten Land wie in anderen Ländern der Erde auch an Videospielen erfreuen. Die zentrale Fernsehstation erläuterte zuletzt, wie sich ein Smartphone über lange Zeit nutzen lässt. Laut Daten des Korea-Instituts für Verteidigungsanalyse in Südkorea nutzten 2021 in Nordkorea 28 Prozent der Gesamtbevölkerung, oder mehr als 70 Prozent der Bürger in Großstädten, ein Smartphone:





Nordkoreanische Flüchtlinge, die ich interviewte, sagten, dass Mobiltelefone in Nordkorea dazu da sind, Anrufe zu tätigen, Textnachrichten zu verschicken und Spiele zu spielen. Das ist verständlich, weil die Nordkoreaner mit ihren Smartphones nicht ins Internet kommen. Das populärste Spiel unter den Nordkoreanern ist Jupae, das zu den Kartenspielen zählt. Sie sind auf den Mobiltelefonen von Beginn an installiert, und es gibt verschiedene Versionen. Kartenspiele werden normalerweise von mehreren Spielern gespielt. Da sie als mobile Spiele erhältlich sind, kann man sie allein mit KI jederzeit spielen. Das ist der Grund, warum eine wachsende Zahl von Nordkoreanern spielen.





Es ist nicht schwer, auch in Nordkorea einige der weltweit populärsten Video- oder Computerspiele zu finden. In vielen Fällen entwickelte Nordkorea selbst Spiele, die von bekannten ausländischen Spielen inspiriert sind. So weist zum Beispiel das nordkoreanische Videospiel “Swift Girl 2” viele Ähnlichkeiten zu “Tomb Raider” auf. In dem Spiel besiegt die Heldin die Feinde in Städten, im Dschungel oder an historischen Orten, sammelt Dinge und versucht, ihren vermissten Vater zu finden, der Archäologe ist:





in “Swift Girl 2” und “Tomb Raider” kommt eine starke Kriegerin als Heldin vor. Die Heldin in “Swift Girl” ist der Lara Croft in “Tomb Raider” sehr änlich. Der Unterschied ist, dass Lara Croft als üppige Frau gezeigt wird, die freizügige Kleidung wie ein enges Trägerhemd und Minshorts trägt. Doch solche Kostüme sind in Nordkorea nicht erlaubt. Die nordkoreanische Heldin hat einen Kampfanzug an, der ihren Körper bedeckt und somit eher ihr Image als sozialistische Kriegerin betont. Abgesehen davon ähneln sich die Handlung, Waffen und die Umgebung.





Das nordkoreanische Videospiel “Pyongyang Racer” hat die Innenstadt von Pjöngjang als Hintergrund. Im Gegensatz zu üblichen nordkoreanischen Kunstformen, die typischerweise die sozialistische und nationale Kultur betonen, enthüllen die meisten Spiele in der Regel nichts Einzigartiges für Nordkorea. Ein solches Beispiel ist das Unternehmenssimulationsspiel “Inn Management”, das 2017 vom KI-Forschungsinstitut und dem Moranbong-Multimedia-Studio herausgegeben wurde. In dem Spiel können die Spieler Aufgaben übernehmen, um eine Gaststätte zu betreiben. Sie wählen einen Servierer aus, der die Gäste bedient, dekorieren die Räume für eine höhere Spielstufe und erhalten dafür verschiedene Belohnungen und Punkte. Wenn sie heraufgestuft werden, wird ihre Gaststätte größer, um schließlich eine Fünf-Sterne-Unterkunft zu werden. Dieses Spiel scheint sehr weit entfernt von der Realität Nordkoreas zu sein:





Die Figuren des Spiels scheinen keine Nordkoreaner zu sein. Das sind Charaktere von Disney-Trickfilmen, obwohl ihre Haar- und Augenfarbe schwarz ist. Der Hintergrund erinnert an Sznerien aus dem mittelalterlichen Europa. Das heißt, das Spiel hat nichts mit der nordkoreanischen kulturellen Identität und ideologischen Elementen zu tun. Die Figuren und ihre Missionen wurden für reine Spaßzwecke entwickelt. Die populären Kartenspiele, eine Art Glücksspiele, bilden ebenfalls nicht die Identität des sozialistischen Nordkorea ab. Sie sind für das Spielen gedacht.





Nordkoreanische Videospiele basieren oft auf berühmten Zeichentrickfilmen, normalen Filmen, Aufführungen oder Romanen. Das Forschungsinstiut für Aufklärungsinformation an der nordkoreanischen Staatsakademie für Wissenschaften zum Beispiel entwickelte das Spiel “Cheerful Cooks” (heitere Köche), das von einem kurzen Bühnenspiel mit dem selben Titel inspiriert wurde. Es geht darin um einen Kochwettbewerb. Ein 3D-Schießspiel, “Brave Scouts” (tapfere Pfadfinder), wurde 2018 als mobiles Spiel konzipiert. Die Grundlage war die Trickfilmserie “Eichhörnchen und Igel”, die bei nordkoreanischen Kindern beliebt ist. Doch die wichtigste Quelle nordkoreanischer Spiele ist die Trickfilmserie “Der Jungen-General”. Diese dreht sich um einen jungen Krieger namens Seo-Me im alten koreanischen Königreich Goguryeo. Er wehrt ausländische Invasoren ab und rächt sich an ihnen für den Tod seines Vaters. Daraus folgten verschiedene Videospiele, wie etwa “Nalsaes Flucht”, “Unbesiegbarer Jungen-General” und “Kampfsport-Wettbewerb”. Nalsae ist eine Figur aus der Originalserie:





“Der Jungen-General” ist eine immens populäre Zeichentrickfilmserie in Nordkorea. Jeder kennt sie. Vor dem Hintergrund der Goguryeo-Dynastie spiegelt sie Nordkoras Betonung der Geschichte und Tradition wider, was auch ein Merkmal der mobilen Spieleversion ist. Nordkorea hat seine eigenen Spiele auf der Basis der sozialistischen und nationalen Kultur entwickelt. “Der Jungen-General” ist ein typisches Beispiel. Ähnliche Spiele sind das Strategiespiel “Imjin-Krieg”, das sich auf die japanische Invasion Koreas Ende des 16. Jahrhunderts bezieht, sowie das Kampfspiel “Koreas Taekwondo”. Diese Spiele sollen den Nordkoreanern vermitteln, stolz auf ihr Land zu sein.





In Nordkorea sind die Spiele in der Regel nicht nur für die reine Unterhaltung gedacht. Sie sollen die geistigen Kräfte stärken und die Gehirntätigkeit anregen. Einige Spiele helfen den Nutzern, etwas zu erlernen. Zum Beispiel weist “Der unbesiegbare Jungen-General 1.4” Elemente auf, die Jugendliche daran hindern sollen, sich zu sehr dem Spielen hinzugeben. Es soll erzieherische Effekte haben:





Die Spieler müssen 400 zufällige Quizfragen lösen. Wenn sie 50 Fragen beantworten, können sie eine neue Attacke starten, und sie erhalten Spielgeld, um sich damit Artikel zu beschaffen. Wenn sie sich nicht sicher sind bei den Antworten, müssen sie lernen. Interessanterweise sind die Fragen nicht über Politik oder Ideologie. Vielmehr sind es allgemeine Fragen wie etwa: “Wie tief ist das Westmeer?”, “In welchem Jahr wurde das Balhae-Königreich gegründet?” oder “Wie beseitigt man Kimchi-Flecken?” In dem Spiel sieht man Wendungen wie “Wissen ist das Licht und Ignoranz ist die Dunkelheit”, “Du solltest etwas lernen bis zum Tod” oder “Das Gehirn wird besser, wenn Du es nutzt”. Die Spieler können bar Spieleartikel kaufen, aber auch freies Spielgeld erhalten, wenn sie die Fragen lösen.





Wo können die Nordkoreaner die Spiele kaufen? Es wird gesagt, dass sie die nordkoreanische Version eines Apps nutzen, das “Mein Reisebegleiter” heißt. Früher erlaubte “Mein Reisebegleiter” den Nutzern nur, Apps zu durchsuchen. Die Nutzer mussten ein lokales Unternehmen für den Informationstechnologie-Austausch besuchen und für die Apps mit einer Karte bezahlen, bevor sie sie auf ihren mobilen Telefonen installieren konnten. Doch mit der Version “Mein Reisebegleiter 4.3” von 2019 können sie die App direkt vom Netz für mobile Kommunikation herunterladen:





Die Suche in “Mein Reisebegleiter 4.3.” ergab im Januar 2020, dass es 250 mobile Spiele enthält, Kreuzworträtsel, Simulations- und Schießspiele eingeschlossen. Die App bietet Informationen über die Spiele einschließlich des Produzenten sowie der Sternchen und Preise, die frühere Spieler erhielten, sodass die Nutzer über die Spiele mehr erfahren, bevor sie sie kaufen. Einige Figuren und Artikel haben ein Sperrsymbol. Nur diejenigen, die für sie bezahlen, können auch mit ihnen spielen. Sobald sie das Icon drücken, erscheint das Zahlfenster. Das heißt auch, die Spieler sind bereit, für den Spaß Geld auszugeben, was wiederum auf eine Veränderung im Verbraucherverhalten in dem kommunistischen Staat hinweist. Ich sehe die Möglichkeit, dass die Nordkoreaner virtuelles Geld benutzen, wie etwa Spielgeld, obwohl das jetzt noch nicht der allgemeine Trend ist.





In Nordkorea begannen Menschen ernsthaft mit der Entwicklung von Videospielen, nachdem die Kim-Il-sung-Universität 2014 eine neue App mit dem Namen “Power” herausgegeben hatte. Der Verkauf der Quizspiele-App übertraf zwei Millionen Dollar. Viele Menschen begannen damit, Spiele in dem Glauben zu entwickeln, das ihnen das Geld einbringt:





In der Ausgabe vom Januar 2022 des nordkoreanischen Magazins “Auslandshandel” gibt es einen Artikel darüber, wie das Joint Venture Taeyong Sinsamon Spieleapps direkt von seiner Website über das interne Netzwerk in Nordkorea verkauft und den Nutzern im Zuge ihrer Käufe einige Produkte frei überlässt. Das zeigt, dass das interne System des kommunistischen Landes sich verändert. Videospiele gehören zu den attraktiven Industrien mit hohem Mehrwert. Nordkorea entwickelt Spiele, indem es seine kulturellen Inhalte verwendet, und der Spielemechanismus könnte nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch für die Fortbildung, die medizinische Versorgung und andere Industrien genutzt werden. Da sich der Spielemechanismus wahrscheinlich auf andere Bereiche audehnt, wird sich Nordkoreas Spieleindustrie weiterentwickeln.





Nordkoreas Spieleindustrie wird sich vermutlich schrittweise ausdehnen, indem sie sich globalen Trends in der neuen Medienumwelt anpasst.