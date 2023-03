Klinsmann in Korea

ⓒ YONHAP NewsJetzt geht es wieder richtig rund: Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft spielt diese Woche Freitag gegen Kolumbien, nächste Woche Dienstag gegen Uruguay. Das Besondere dabei ist, dass mit Jürgen Klinsmann wieder einmal ein deutscher Cheftrainer das Team leitet. Er ist der neunte ausländische Nationaltrainer, vor ihm gab es einen Russen, zwei Portugiesen, vier Holländer und mit Uli Stielike von 2014-2017 bereits einmal einen Deutschen auf diesem Posten. Klinsmann wird mit dem in Deutschland aufgewachsenen Cha Du-ri, Sohn von Fußballlegende „Cha Bum“, zusammenarbeiten und bringt als Assistenten unter anderem Andreas Herzog und Andreas Köpke mit. Damit sind Deutschland, die deutsche Kultur und nicht zuletzt die deutsche Sprache wieder regelmäßig und prominent in den hiesigen Medien vertreten. Also – toi, toi, Tor!