Es geht nicht nur ums Kaffeetrinken

ⓒ Getty Images BankÜber Cafés und die Kaffee-Liebe der Koreaner hatten wir ja schon oft gesprochen, aber die Welt der Cafés ist in Korea noch viel größer. Es ist nicht immer nur ein Ort, um Kaffee und Tee zu trinken, sondern er kann vieles mehr bieten. Zum Beispiel gibt es Cafés, in denen man unendlich viele Comic-Bücher lesen, Brettspiele spielen oder sogar einen Wahrsager konsultieren kann. Das Getränk spielt in solchen Cafés dann eigentlich nur noch eine Nebenrolle.