Wenn die Kamelien blühen (4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „사람 일 두고 봐야 되는 겁니다; saram il dugo bwaya dwenun geomnida“

Deutsch: „Bei menschlichen Angelegenheiten weiß man nie, was am Ende passiert“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





사람 Nomen für „Mensch, Person“

일 Nomen, hier für „Angelegenheit“

두- Verbstamm des Verbs 두다 für „belassen, etw. liegen lassen“

-고 Verbendung zur Einleitung eines weiteren Satzes

보- Verbstamm des Verbs 보다 für „sehen, schauen“

-아야 되- Stamm der Hilfsverbkonstruktion -아야 되다 für „sollen, müssen“

-는 Verbendung zur Bildung von Partizipien

거 Nomen für „etwas“

-ㅂ니다 formell-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „사람 일 두고 봐야 되는 겁니다“ bedeutet wortwörtlich „Eine menschliche Angelegenheit ist etwas, das man erst einmal belassen und dann schauen muss“. Damit betont der Sprecher, dass man anhand der Vergangenheit oder der jetzigen Lage keine voreilige Schlüsse ziehen, sondern das Ende oder Ergebnis einer Angelegenheit abwarten sollte, vor allem wenn Menschen involviert sind. Der Ausdruck steht also in etwa für „Bei einem Menschen weiß man nie, was am Ende passieren wird“ oder „In menschlichen Angelegenheiten heißt es erst einmal abwarten“.

Gegenüber Personen, die man duzt, ist die nicht-höfliche Form mit der nicht-höflichen Satzendung -야 erforderlich: 사람 일 두고 봐야 되는 거야.





Ergänzungen

어쨌든: Adverb für „wie auch immer, wie dem auch sei“