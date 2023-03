Honduras bricht diplomatische Beziehungen zu Taiwan ab und wendet sich China zu

ⓒ Getty Images BankDer mittelamerikanische Staat Honduras hat seine seit 80 Jahren gepflegten diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und sich China zugewandt. Dem China Central Television zufolge hat der chinesische Außenminister Qin Gang am 26. März Ortszeit in Peking mit seinem honduranischen Amtskollegen Eduardo Enrique Reina eine Vereinbarung über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Honduras unterzeichnet. Der chinesische Sender berichtete, dass Honduras vor allem die Ein-China-Politik anerkennt und zugesagt habe, keine offiziellen Beziehungen oder Kontakte zu Taiwan zu unterhalten.





Das Außenministerium von Honduras teilte am 26. März Ortszeit auf Twitter mit, dass das Land seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbreche. Die honduranische Regierung erkenne nur „ein China auf der Welt“ an, und die Regierung der Volksrepublik China sei die einzige das ganze China repräsentierende legitime Regierung. Taiwan sei untrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums. Die honduranische Regierung habe an dem Tag Taiwan über den Abbruch der diplomatischen Beziehungen informiert.





Der Bruch von Honduras mit Taiwan war bereits abzusehen. Denn Präsidentin Xiomara Castro hatte am 14. März angekündigt, Beziehungen mit China aufnehmen zu wollen. Die taiwanesische Regierung gab die Beendigung der diplomatischen Beziehungen zu Honduras bekannt und kritisierte, dass China Taiwan einen Verbündeten genommen habe. Auch ausländische Medien wie AP News und CNN berichteten, dass Taiwans Außenminister Joseph Wu auf einer Pressekonferenz bekanntgab, dass Taiwan seine diplomatischen Beziehungen zu Honduras abbreche, um die Souveränität und Würde des Landes zu wahren.





Wu sagte, dass Honduras Taiwan um finanzielle Hilfe in Milliardenhöhe gebeten hatte. Die honduranische Präsidentin habe bestimmte Idealvorstellungen von China, und China habe nicht damit aufgehört, Honduras zu ködern. Nach der taiwanesischen Regierung haben Taiwan und Honduras seit 1941 diplomatische Beziehungen unterhalten. Laut AP News ist Honduras das neunte Land, das seit dem Amtsantritt der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 sich von Taiwan abgewandt und stattdessen China zugewandt hat. Mit dem Bruch mit Honduras unterhält Taiwan lediglich noch zu 13 Ländern offizielle diplomatische Beziehungen. Es gibt aber rund 100 Staaten, die informell Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Auch die USA gehören dazu und vertreten die Position, dass Taiwan ein wichtiger Partner im indopazifischen Raum ist.