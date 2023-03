NMIXX wollen einen globalen Showcase veranstalten

ⓒ YONHAP News

Die Girlgroup NMIXX hat nun ihre Aktivitäten für das neue Jahr 2023 richtig in Angriff genommen. Zuerst einmal haben sie am 20. März ihr erstes Minialbum veröffentlicht. Aber davor haben sie schon durch verschiedene Contents, die sie auf ihren offiziellen sozialen Netzwerkseiten hochgeladen haben, ihre neuen Songs angekündigt. Die Fans waren daher schon sehr gespannt auf das neue Werk gewesen.

Am 13. März machten sie das Musikvideo zum Lied „Young, Dumb, Stupid“ zugänglich. Die Performances im Video passen so gut zum Lied, dass die Fans schon ganz erwartungsfroh waren. Daher kam das Video auch gleich am Tag danach auf Platz eins von You Tube Trending World Wide.

NMIXX wollen nach den Aktivitäten zum neuen Album im Mai eine Showcase-Tour beginnen. Sie wollen zuerst Anfang Mai acht nordamerikanische Städte besuchen, dann geht es weiter nach Asien.