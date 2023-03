TXT beginnen Countdown zu Welttournee

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Gruppe Tomorrow X Together zählt nun die Tage bis zu ihrer zweiten Welttournee. Der erste Auftritt erfolgt in Seoul und alle Karten sind schon vergriffen.

TXT wollen also am 25. und 26. März in Seoul auf die Bühne treten. Dann geht es am 1. April weiter nach Singapur, nach Taipei, Osaka und in weitere japanische Städte. Anfang Mai werden sie in den USA ankommen und dort auftreten. Insgesamt werden sie im Rahmen ihrer Welttournee 13 Städte besuchen und 23 mal auf der Bühne stehen.

TXT verkündeten, dass sie sich auch dieses Mal sehr angestrengt hätten und hofften, dass ihre Fans viel Spaß haben können.

Da die Tickets für ihren Seoul-Auftritt zu schnell ausverkauft wurden, werden die Konzerte an den beiden Tagen live übertragen. Auch Untertitel in den drei Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch gibt es.