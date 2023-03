Kep1er, Rookie Girl Group to Watch in 2023

ⓒ CJ ENM

Die koreanische Girlgroup Kep1er hat sich in diesem Jahr einiges vorgenommen.

Diese Girlgroup debütierte etwa vor einem Jahr, genauer am 3. Januar, und hat seitdem einiges erreicht. In nur sechs Monaten nach dem Debüt haben die Sängerinnen ihr zweites Minialbum herausgegeben, dann im Oktober ihr drittes. Da sie so fleißig waren, wurden sie von den Grammys zu den zehn neuen K-Pop-Girlgroups gezählt, auf die man ein Auge werfen sollte. Das sollte man definitiv tun, denn danach erhielten sie bei den Golden Disc Awards von Japan gleich zwei Preise und sind derzeit besonders im Nachbarland erfolgreich.

Dort haben Sie Anfang dieses Jahres mehrere Platten herausgegeben. Sie wollen Anfang April, genauer am 10. April, ihr viertes Minialbum herausgeben. Es wird ein Comeback nach sechs Monaten sein und sowohl die Sängerinnen, als auch ihre Fans sind schon jetzt sehr gespannt.