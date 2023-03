Beautiful Mint Life findet im Mai statt

Nun sollen wieder richtige Musikfestivals veranstaltet warden. Das Beautiful Mint Life Festival wird am 13. und 14. Mai in Seoul stattfinden und es wurden bereits einige der Teilnehmer bekannt gegeben. Die Fans sind schon sehr gespannt und überlegen sich, an welchem Tag sie dabei sein wollen.

Es werden Indiesänger wie 10cm, Jukjae, Daybrake und weitere teilnehmen. Aber auch Bands wie Lucy, Melomance und N.Flying werden für gute Stimmung sorgen. Fans können sich dann noch auf Solointerpreten wie Soran, Roy Kim und weitere freuen.