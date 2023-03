BTS-Mitglieder sind weiterhin erfolgreich solo aktiv

ⓒ Big Hit Music

Jimin von BTS hat ein Solo-Album angekündigt. Am 24. März kam nun sein Solowerk “FACE” heraus und er ist mit den Liedern aus dem Album gerade sehr aktiv. Vor der eigentlichen Veröffentlichung seines Albums hat er bereits am 18. März das Lied “Set Me Free Pt. 2” herausgegeben und es besetzte gleich den Spitzenplatz der iTunes „Top Song“-Charts 110 verschiedener Länder. Auch das Musikvideo zum Lied ist beliebt. Nach dem Stand des 18. März wurde es über 13,85 Millionen mal gesehen.

Jimin hat auch einen Auftritt in der Sendung The tonight Show Starring Jimmy Fallon absolviert. Es war der erste Auftritt dieser Art nach etwa anderthalb Jahren. Im Juli 2021 war er als BTS-Mitglied dabei. Er hat an dem Tag mit dem Moderator über sein Soloalbum gesprochen.

Aber nicht nur Jimin, sondern auch J-Hope ist erfolgreich. Er ist auf den ersten Platz von Weekly Fandom Charts von K-Pop Radar gekommen. Auf diesen Platz hat er es mit dem Song „On the Street“ geschafft. Das Musikvideo zum Lied wurde nach dem Stand des 9. März über 17,92 Millionen mal gesehen.