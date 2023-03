Schauspieler Park Sang-won gibt in LA Solo-Fotoausstellung

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Schauspieler und Fotograf Park Sang-won veranstaltet vom 8. bis 29. April in der E.K.Art Gallery in Los Angeles auf Einladung der Galerie eine Soloausstellung. Die Ausstellung, die unter dem Titel „a monologue, a shadow and a scene“ stattfindet, ist die erste Auslandsausstellung Parks. Bei der Ausstellung werden rund 60 Fotos gezeigt, darunter wichtige Werke aus früheren Soloausstellungen in den Jahren 2008, 2012 und 2020 und für die diesmalige Veranstaltung neu vorbereitete Werke.

Park, der 1979 mit dem Theater „Jesus Christ Superstar“ sein Schauspiel-Debüt gab, spielte in vielen erfolgreichen Fernsehserien die Hauptrolle. Am bekanntesten ist er für seine Hauptrolle in vier der bestbewerteten koreanischen Fernsehdramen aller Zeiten, „Eyes of Dawn“ (1991), „Sandglass“ (1995), „First Love“ (1996) und „You and I“ (1997). Park ist auch als Fotograf aktiv und gab seit 2008 insgesamt sechs Ausstellungen.