„The Last Ticket“, erster vollständig in Südkorea gedrehter Hollywood-Film

ⓒ 7One7 Films

Die Hollywood-Filmproduktionsgesellschaft 7One7 Films produziert einen Sci-Fi-Actionthriller, der sich in Südkorea abspielt. Es ist der Film „The Last Ticket“, bei dem der in Madrid geborene Fernseh- und Filmregisseur Santiago Manes Moreno Regie führt. Die zwei männlichen Hauptrollen Ronny und Mike werden Josh Hutcherson und Tom Hopper spielen. Ronnys bester Freund Mike wurde frisch aus dem Gefängnis entlassen. Die beiden Männer tun sich zusammen, um die Frau zu finden, die sie nach einem Einbruch verpfiffen hat. Die Rolle der mysteriösen aber schönen Anya soll von einer südkoreanischen Topschauspielerin gespielt werden.

Der Film wird vollständig in Südkorea gedreht, und die Dreharbeiten beginnen in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Der Streifen wird in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in rund 40 Ländern der Welt in die Kinos kommen.