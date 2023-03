Sol Kyung-gu und Kim Hee-ae spielen in Netflix-Politdrama mit

ⓒ NETFLIX

Netflix hat die Produktion der neuen Originalserie „Gust of Wind“ und deren Besetzung bestätigt. In dem Politdrama geht es um einen Premierminister, der die Korruption ausrotten will und sich mit einer stellvertretenden Premierministerin für Wirtschaftsangelegenheiten, die an ihrer Machtfülle festhalten will, einen politischen Kampf liefert.

Sol Kyung-gu wird die Rolle des Premierministers Park Dong-ho und Kim Hee-ae die Rolle der stellvertretenden Premierministerin Chung Soo-jin spielen. Die Serie mit den beiden Topschauspielern wird in rund 190 Ländern der Welt und ausschließlich auf Netflix zu sehen sein.