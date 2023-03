Herren-Säbel-Mannschaft gewinnt Weltcup in Budapest

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Herren-Säbel-Mannschaft hat den Weltcup in Budapest nach einem knappen Finalsieg gegen Deutschland gewonnen.





Kim Jung-hwan, Oh Sang-uk, Go Bon-gil und Kim Jun-ho, Olympiasieger von Tokio im Mannschaftswettbewerb, hatten als Team erneut gesiegt. Nach anfänglich deutlicher Führung fiel das südkoreanische Team nach starker Aufholjagd der Deutschen zwischenzeitlich auf 40:30 zurück. Am Ende behielt Südkorea jedoch die Oberhand. Es war Oh Sang-uk, der die Mannschaft aus gefährlichen Situationen rettete.





Südkorea hatte im Viertelfinale Kanada mit 45:26 und im Halbfinale Rumänien mit 40:30 geschlagen. Deutschland war nach einem Halbfinalsieg gegen den Favoriten und Weltranglistenzweiten Ungarn ins Finale gekommen.