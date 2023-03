Olympia-Auswahl feiert beim Fußballtunier Doha-Cup zweiten Sieg

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische U-22 Olympia-Auswahl hat beim Fußballtunier Doha-Cup ihren zweiten Spielsieg feiern können. Am Sonntag gewann die Mannschaft das Freundschaftsspiel gegen den Irak mit 1:0. Zuvor hatte Südkorea gegen den Oman mit 3:0 gewonnen.





Die U-22 Auswahl, die sich auf die olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereitet, war seit dem Auswärtsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im November letzten Jahres erstmals nach vier Monaten wieder zusammengekommen. Um die Spieler zu testen, war Trainer Hwang Sun-hong gegen den Irak mit einer ganz anderen Aufstellung ins Spiel gegangen als gegen Oman.





Südkorea tat sich in der ersten Halbzeit sichtlich schwer gegen die Offensive der irakischen Mannschaft. In der 14. Minute gelang dem Gegner ein Schuss aufs Tor, den Torwart Kim Jeong-hun jedoch abwehren konnte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit scheiterte ein gelungener Eckstoß von Hong Yun-sang an der Abwehr der Iraker.





In der zweiten Halbzeit ging Südkorea unverzüglich in die Offensive und setzte den Gegner stark unter Druck. Mehrere Torchancen konnten jedoch nicht verwandelt werden. Erst kurz vor Spielende traf Goh Young-jun zum 1:0 nach einer Vorlage von Hong Si-hoo aus dem Strafraum. Südkorea konnte die Führung bis zum Schluss verteidigen.