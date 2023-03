Das G -Valley Industriemuseum

ⓒ Getty Images BankDer Guro Industriekomplex im Seouler Bezirk Guro spielte eine entscheidende Rolle für das Wirtschaftswachstum in der Entwicklungszeit Südkoreas, das als Wunder am Hanfluss bezeichnet wird. Der Export der in den 1960er Jahren bis Anfang der 1970er Jahre in der Textilbranche, der Schneiderei und anderen arbeitsintensiven Branchen hergestellten Produkte leisteten der Wirtschaftsentwicklung des Landes Vorschub. Mit dem Wandel der Industriestruktur wurde auch der mit Fabriken besiedelte Komplex in den Guro Digital Industriekomplex, kurz G-Valley, umgewandelt. Im G-Valley Industriemuseum wird der Wandel der Industriesiedlung zum Hightech-Industriekomplex anschaulich dargestellt.