Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, YONHAP NewsZurzeit muss man in vielen Restaurants und Speiselokalen an Bestellsäulen oder Bestellautomaten bestellen. Für jüngere Menschen, die mit dem Umgang mit digitalen Geräten vertraut sind, ist das kein Problem. Aber viele ältere Menschen habe Schwierigkeiten damit. In einer Nachricht wurde darüber berichtet, dass 65 Prozent der Sechziger die Bestellautomaten unbequem finden. Im Zusammenhang damit trat in den letzten Tagen der Suchbegriff „Digital Annaesa“ auf Koreanisch, der etwa in Digitalhelfer übersetzt werden kann, in den Vordergrund.

Eine Untersuchung hat ergeben, dass jüngere Menschen unter 40 Jahre in Restaurants die kontaktlose Bestellung am Bestellautomaten und ältere Menschen über 40 Jahre Bestellungen bei Mitarbeitern bevorzugen. Die Umfrage wurde vom Unternehmen Lotte Members auf seiner eigenen Umfrageplattform namens Lime vom 3. bis 9. März bei 1.333 Bürgern durchgeführt. Danach haben 97,8 Prozent Erfahrung mit Bestellautomaten. Während bei den Teenies, 20ern und 30ern der Anteil der Menschen, die Bestellautomaten bevorzugen, bei jeweils über 60 Prozent liegt, beträgt dieser Anteil bei den 40ern, 50ern und Über-60-jährigen jeweils 48,7, 33 und 35 Prozent.

Obwohl ein großer Teil der älteren Bürger den Umgang mit Bestellautomaten unbequem und schwierig findet, findet die Bestellung an Bestellautomaten oder -säulen eine rasante Verbreitung. Nach der Analyse von Lotte Members werden 70 Prozent der in Gastronomieketten der Unternehmensgruppe Lotte getätigten Bestellungen an Automaten durchgeführt, während der Anteil der persönlichen Bestellungen beim Personal bei 30 Prozent liegt.

Die Stadt Seoul hat erstmals im vergangenen Jahr und nun auch in diesem Jahr sogenannte Digitalhelfer eingesetzt, die Senioren bei der Bedienung von digitalen Geräten unterstützen. In diesem Jahr sind 150 Digitalhelfer im Einsatz. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass 65 Prozent der 60er den Umgang mit Bestellautomaten unbequem finden, müssten eigentlich noch mehr Digitalhelfer eingesetzt werden.





Nun blühen überall die Frühlingsblüten. Der Frühling hat gerade Einzug gehalten, aber viele reiselustige Bürger denken schon an den Herbst. Bis zu den diesjährigen Chuseok-Feiertagen bleiben noch sechs Monate, aber viele Bürger buchen schon eine Reise für die Feiertage des traditionellen Erntedankfestes.

Die diesjährigen Chuseok-Feiertage sind vom 28. September, einem Donnerstag, bis zum 1. Oktober, einem Sonntag, vier Tage lang. Da der 3. Oktober, der Tag der Staatsgründung, ein gesetzlicher Feiertag ist, kann man insgesamt sechs Tage frei haben, wenn man den 2. Oktober freinimmt. Hat man die Möglichkeit, noch weitere drei Tage vom 4. bis 7. Oktober freizunehmen, kann man bis zum 9. Oktober, dem Hangeul-Tag und einem gesetzlichen Feiertag, insgesamt 12 Tage frei haben, so dass auch eine Langstreckenreise in Frage kommt.

Viele reiselustige Menschen wollen selbstverständlich auf diese gute Chance nicht verzichten und früh buchen. Nach der Analyse der Reisegesellschaft Hana Tour bevorzugen die Frühbucher für die Chuseok-Feiertage als Reiseziel vor allem Europa. 45 Prozent der Frühbucher haben sich für eine Reise nach Europa entschieden. Unter den bevorzugten europäischen Reisezielen liegt Westeuropa mit einem Anteil von 43 Prozent auf Rang 1, gefolgt von Spanien mit 21 Prozent und Osteuropa mit 18 Prozent.

28 Prozent der Frühbucher wollen am ersten Chuseok-Feiertag, dem 28. September, aufbrechen. 19 Prozent wollen sich einen Tag vorher auf den Weg machen. 14 Prozent wollen am 29. September, dem zweiten Chuseok-Feiertag, ins Flugzeug steigen. Obwohl bis zu den Chuseok-Feiertagen sechs Monate bleiben, seien etwa 60 Prozent der von Hana Tour vorbereiteten Europa-Reiseprodukte bereits reserviert.





Von koreanischen Netzbürgern wurde in den letzten Tagen auch Bellygom häufig als Suchwort eingegeben. Bellygom ist der Name einer pinkfarbenen Bären-Figur des Unternehmens Lotte Homeshopping. Es gibt auch einen YouTube-Kanal von dieser Riesenfigur mit über 590.000 Abonnenten.

Lotte Homeshopping teilte am 28. März mit, dass das Unternehmen in der Kirschblüten-Saison eine öffentliche Ausstellung von Bellygom veranstalten wird. Vom 1. April an wird der gigantische Pink-Bär an verschiedenen Wahrzeichen der Stadt Seoul ausgestellt. Im vergangenen Jahr wurde Bellygom auf dem Hauptplatz des Lotte World Tower in Chamsil in Seoul ausgestellt, und die kumulierte Besucherzahl lag bei fast 4 Millionen.

In diesem Jahr wird Bellygom zunächst vom 1. bis 23. April wie im vergangenen Jahr auf dem Platz des Lotte World Tower zu sehen sein. Die Ausstellung findet unter dem Titel ´Amazing Bellygom Happy B-Day´statt. Gezeigt werden neben der gigantischen Bellygom-Figur mit einer Höhe von 18 Metern, drei Meter größer als im vergangenen Jahr, auch fünf 2 Meter hohe Bellygom-Figuren in einem Kuchen-Kostüm und zwei Figuren des engen Freundes Ggonyangi.

Bellygom wird auch in der Gwanghwamun-Region und im Mai im Dongdaemun Design Plaza ausgestellt. Im Design Plaza werden neben einer 3 Meter großen Bellygom-Figur mehrere Figuren verschiedenster Konzepte wie Bellygom in einer Glasflasche oder ein zweifarbiger Bellygom die Besucher anlocken. Viele Netzbürger zeigen großes Interesse an Bellygom-Ausstellungen und planen einen Frühlingsausflug zu dem Veranstaltungsort, um die riesige Bärenfigur mit eigenen Augen zu sehen und schöne Fotos mit und von der Figur zu machen.