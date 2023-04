Munbin und Sanha veranstalten Fan-Konzert

ⓒ Fantagio

Die beiden Mitglieder Munbin und Sanha von Astro haben bekanntlich eine Untereinheit gebildet und zu zweit ihre erste Asientour begonnen. Am 25. März standen sie in Manila auf der Bühne und trafen so ihre Fans. Sie eröffneten das Fankonzert mit dem Lied “WHO” und „Bad Idea“, was die Anwesenden sehr beeindruckte. Danach begrüßten sie ihre Fans.

An dem Tag haben sie nicht nur gemeinsame Lieder, sondern auch Solosongs vorgetragen.

Es gab auch eine Q&A-Sektion, in der sie auf die Fragen ihrer Fans eingegangen sind. Auch gab es Bilder- und Musikrätsel. Die Fans hatten dabei viel Spaß. Zum Schluss wurde ein Gruppenfoto aufgenommen.

Nach dem Auftritt in den Philippinen wollen sie noch weitere Orte in Asien besuchen. Im Juni geht es dann weiter nach Südamerika.

Die beiden Musiker Munbin und Sanha haben im Januar ihr drittes Minialbum veröffentlicht.