Twice will Nordamerika-Tour beginnen

Die Girlgroup Twice will ihre fünfte Welttournee starten. Auf dem offiziellen SNS-Kanal wurden die Orte bekannt gegeben; es werden 14 Orte in Korea, Australien, Japan und Nordamerika sein und die Sängerinnen wollen insgesamt 17 mal auf der Bühne stehen.

Sie werden im Juni im SoFi Stadium in LA und im Juli im MetLife Stadium in New York auftreten. Allein die Veranstaltungsorte verraten bereits, dass Twice Superstars sind.

Als am 22. März der Vorverkauf für das SoFi-Konzert begann, waren die Tickets gleich ausverkauft. Twice sind damit die erste K-Pop-Girlgroup, die alle Karten für das Konzert im SoFi Stadium verkauft hat und zweimal in dieser Halle auftreten konnte.

Twice wollen somit am 15. und 16. April in Seoul auftreten und so ihre Worldtour starten. Zuerst geht es nach Australien, dann nach Japan. Im Juni werden die Sängerinnen außerdem noch in die USA fliegen.

Twice haben am 10. März ihr zwölftes Minialbum “Ready To Be” herausgegeben. Gleich am 25. März besetzten sie Platz zwei von Billboard 200 und haben von allen K-Pop-Girlgroups die meisten Alben in die Top Ten dieser Charts gebracht.