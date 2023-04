ATEEZ, die mehr im Ausland beliebt sind

ⓒ KQ Entertainment

Viele K-Pop-Sänger wollen ihre Aktivitäten auch auf das Ausland ausdehnen. Dafür greift man zu verschiedenen Strategien. Ein Weg ist, Mitglieder ausländischer Herkunft in die Gruppe aufzunehmen oder man wählt Namen der Gruppenmitglieder, die sich Menschen überall auf der Welt gut merken können. Es gibt aber eine Gruppe, in der es kein ausländisches Mitglied gibt und deren Mitglieder nur unter ihrem koreanischen Namen bekannt sind: ATEEZ. Und trotzdem ist die Gruppe im Ausland bekannter und beliebter als in Korea, das ist durchaus bemerkenswert.

Debütiert haben die Jungs im Jahr 2018, anfangs kannte sie natürlich niemand, aber dann erzielten sie erste Erfolge wie ein dritter Platz bei US-Billboard 200, ausverkaufte Konzerte und so weiter.

Die Beliebtheit im Inland weiter zu steigern, ist etwas, woran es noch zu arbeiten gilt. Da die Wurzeln des K-Pop in Korea liegen, wollen sie auch in der Heimat mehr im Rampenlicht stehen. Das soll mit verschiedenen Projekten gelingen, die nun in Planung sind. In Zukunft werden sie somit noch häufiger vor den einheimischen Fans stehen können.

ATEEZ sind aber so oder so schon jetzt Superstars, im Ausland natürlich, aber auch im Inland.