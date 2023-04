NMIXX sind mit neuem Song erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Die Girlgroup NMIXX hat am 20. März ihr erstes Minialbum auf den Markt gebracht und ist derzeit mit dem Lied „Love Me Like This“ erfolgreich unterwegs. Das Lied weist eine eingängige Melodie auf und handelt von Menschen, die einander lieben.

Das Musikvideo zu diesem Lied kommt ebenfalls sehr gut an. Es wurde bis zum 22. März so oft gesehen, dass es auf Platz eins von YouTube Musikvideo Trending World Wide gekommen ist. Daher hat die Entertainmentagentur von NMIXX Fotos veröffentlicht, auf denen man sehen kann, wie NMIXX das Video gedreht haben.

NMIXX wollen im Mai ihre erste Showcase-Tour im Ausland beginnen. Am 2. Mai wollen Sie Seattle in den USA besuchen, dann geht es weiter in sieben weitere Städte in Amerika. Danach werden sie noch in fünf Regionen in Asien auf die Bühne treten.