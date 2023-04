Fifty Fifty kommen in die Billboard Global 200

ⓒ ATTRAKT

Die Girlgroup Fifty Fifty ist mit der ersten Single „The Beginning: Cupid” in die Billboard-Charts gekommen. Das Lied Cupid” aus der neuen Single, die am 24. März veröffentlicht wurde, kam gleich einen Tag danach auf Platz 106 von Billboard Global 200, auf Platz 12 von Billboard Bubbling Under Hot 100 und Platz 20 von Billboard Emerging Artists.

Die Global 200 werden ausschließlich anhand der Streaming-Abrufe und Verkaufszahlen ermittelt. Oder anders gesagt: in diese Charts kommen die Songs, die auf internationalen Musikplattformen erfolgreich sind.

In die Billboard Bubbling Under Hot 100 sind Fifty Fifty von allen K-Pop Girlgroups am schnellsten, gerechnet ab dem Tag des Debüts, gekommen. Bisheriger Rekordträger war die Girlgroup NewJeans. Sie haben mit „Ditto“ 156 Tage nach dem Debüt den Sprung in diese Charts geschafft. Fifty Fifty fanden sich dort aber schon nach 123 Tagen wieder.

Fifty Fifty besteht aus vier Koreanerinnen und ihr Debüt feierten sie im vergangenen November.