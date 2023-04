Wenn die Kamelien blühen (5) 아는 척하지 마요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „아는 척하지 마요; aneun cheokhaji mayo“

Deutsch: „Tun Sie so, als würden Sie mich nicht kennen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





아- Verbstamm des Verbs 알다 für „wissen, kennen“

(in Kombination mit der Verbendung -는 fällt das -ㄹ weg)

-는 Verbendung zur Bildung von Partizipien

척하- Verbstamm des Verbs 척하다 für „so tun, als ob“

-지 마 nicht-höflich konjugierte Form des verneinten Imperativs -지 말다

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „아는 척하지 마요“ bedeutet wortwörtlich „Tun Sie nicht so, als ob wissend“. Gewöhnlich verwendet man diesen Ausdruck spöttisch, wenn jemand so tut, als kenne er sich in einer Angelegenheit gut aus oder als wüsste er schon alles. In dem Fall wird der Ausdruck im Sinne von „Tun Sie nicht so, als ob Sie alles schon wissen/kennen“ oder „Tun Sie nicht so, als ob Sie sich darin auskennen“. In der Serie fordert der Sprecher mit dem Ausdruck, dass das Gegenüber keinerlei Anstalten machen sollte, ihn anzusprechen und einfach weiter seines Weges gehen sollte, ohne ihn zu grüßen, falls sich ihre Wege kreuzen sollten. In diesem Kontext wäre der Ausdruck übersetzbar mit „Tun Sie (einfach/bitte) so, als würden Sie mich nicht kennen“.

Bei der nicht-höflichen Variante fällt das Höflichkeitssuffix -요 weg: 아는 척하지 마.





Ergänzungen

오락실: Nomen für „Spielhalle“ (mit Arcade-Spielen, gewöhnlich für alle Altersgruppen zugänglich)

점수: Nomen für „Punkt(e)“ (Bewertungseinheit für Sportarten, Spiele, Prüfungen usw.)