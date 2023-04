Thailand entsandte in den letzten 15 Monaten 110.000 Arbeiter ins Ausland

ⓒ YONHAP NewsThailand hat seit Beginn des vergangenen Jahres 110.000 Arbeiter ins Ausland geschickt, und der Betrag, den die Migranten nach Hause überweisen, beträgt rund 300 Milliarden Baht.





Laut lokalen Medien wie „Bangkok Post“ wurden im vergangenen Jahr und in den ersten drei Monaten dieses Jahres insgesamt 113.186 Thailänder vom Arbeitsministerium als Arbeitskräfte ins Ausland geschickt. Nach Angaben des Ministeriums überwiesen sie 299 Milliarden Baht, umgerechnet rund 873 Millionen US-Dollar, in Fremdwährung nach Thailand.





Die thailändischen Arbeiter gingen vor allem nach Taiwan, Südkorea, Israel, Japan und Malaysia. Pairoj Chotikasathien, Generaldirektor des Arbeitsministeriums, erklärte, dass die meisten von ihnen qualifizierte Arbeitskräfte seien und in vielen Ländern aufgrund der Erholung von der Corona-Pandemie die Nachfrage nach ihnen gestiegen sei.





In diesem Jahr sollen noch zusätzlich rund 50.000 thailändische Arbeitskräfte nach Übersee geschickt werden. Mit Südkorea stehe das Ministerium in Verhandlungen, um mehr thailändische Arbeitnehmer für den südkoreanischen Agrarsektor zu schicken. Die vom Ministerium angegebenen Statistiken beziehen sich auf die Zahl der in die jeweiligen Länder legal entsandten thailändische Arbeitskräfte und deren Einnahmen.