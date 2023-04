K-Movie-Nachricht Top 1 ist vierfacher Oscar-Gewinn von „Parasite“

ⓒ CJ ENM

Korean Film Council (KOFIC) hat zu seinem 50. Gründungsjahr eine Umfrage über die Top Ten-Nachrichten der koreanischen Filme durchgeführt. Die Umfrage fand vom 13. bis 19. März auf der Instagram- und Facebook-Seite von KOFIC statt, und insgesamt 7.615 Personen nahmen daran teil. Die meisten Stimmen erhielten der vierfache Oscar-Gewinn des Films „Parasite“ im Jahr 2020. Insgesamt 1.042 Befragte gaben dieser Nachricht eine Stimme. Der Film des Regisseurs Bong Joon-ho wurde bei der Oscarverleihung 2020 mit den Preisen für den Besten Film, die Beste Regie, das Beste Originaldrehbuch und den Besten Internationalen Film ausgezeichnet.

Als die zweitbeste K-Movie-Nachricht wurde mit 651 Stimmen die Nachricht ausgewählt, dass „Parasite“ bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes 2019 als erster südkoreanischer Film die Goldene Palme erhielt. An dritter Stelle steht mit 423 Stimmen das 100-jährige Jubiläum der koreanischen Filme, an vierter Stelle mit 422 Stimmen die Einführung des Leinwandquotensystems im Jahr 1966 und an fünfter Stelle mit 401 Stimmen der Start des Busan International Film Festival im Jahr 1996. Auch die Auszeichnung der südkoreanischen Schauspielerin Yoon Yeo-jeong als erste Südkoreanerin mit dem Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film „Minari“ zählte zu den Top Ten-Nachrichten der koreanischen Filme.