Schlagersängerin Hyun-mi stirbt im Alter von 85 Jahren

Die südkoreanische Pop-Diva der 1960er Jahre Hyun-mi ist am 4. April im Alter von 85 Jahren gestorben. Den Angaben der Polizei und der Popszene zufolge wurde die Schlagersängerin an dem Tag gegen 9:37 Uhr in ihrem Haus im Seouler Stadtbezirk Yongsan-gu vom Präsidenten ihres Fanclubs auf dem Boden gefunden. Die Polizei wurde sofort benachrichtigt, und die Sängerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, aber für tot erklärt.

Hyun-mi, die mit bürgerlichem Namen Kim Myung-seon heißt, wurde 1937 in Pjöngyang geboren und verließ während des Koreakrieges ihre Heimatstadt. Sie begann 1957 im Alter von 20 Jahren mit ihrer Karriere als Sängerin, und zwar wie viele Musiker von damals als Mitglied der Band der US-Streitkräfte. Die Sängerin erfreute sich vor allem mit dem 1962 veröffentlichten Song „Nachtnebel“ großer Beliebtheit und zeichnet für viele Hits verantwortlich. 2007 sagte sie auf einer Presskonferenz zu ihrem 50. Debüt-Jahr, dass sie noch so lange singen werde, wie es ihre Stimme erlauben würde.