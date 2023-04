Daegu-Marathon findet erstmals seit vier Jahren wieder statt

ⓒ YONHAP NewsErstmals nach dem Ausbruch der Coronapandemie und damit erstmals seit vier Jahren hat der Internationale Daegu-Marathon im Zentrum der Stadt Daegu wieder stattgefunden.





Am gestrigen Sonntag waren bei mildem Wetter über 15.000 Bürger mitgelaufen und hatten die Veranstaltung wie ein Fest genossen. Nach dem Startschuss liefen zuerst die Spitzenathleten aus verschiedenen Ländern los. Ihnen folgten die Hobbyläufer. Auch Familien waren darunter, die einen Kinderwagen vor sich herschoben oder ihr Kind an der Hand hielten.





Ein Herr Son Woo-tae sagte, er freue sich riesig darüber, mit der ganzen Familie am Daegu-Marathon teilzunehmen. Die Menschen seien voller Energie und auch die Kinder hätten großen Spaß gehabt.





Aus 16 Ländern gingen 184 Spitzenathleten an den Start. Es ist die erste Veranstaltung, seit der internationale Daegu Marathon vom internationalen Leichtathletikverband als „Gold Label Road Race“ eingestuft wurde.





Der Sieger in der internationalen Sektion, Milkesa Mangesha Tolosa aus Äthiopien, absolvierte die volle Marathondistanz in 2:06,48 Stunden. Tolosa sagte, er habe zum zweiten Mal einen Marathon gewonnen. Er freue sich, in Daegu gesiegt zu haben. Jeon Jae-won schaffte die Strecke in 2:18,50 Stunden als bester Koreaner.





Bei den Frauen gewann die Äthiopierin Ayantu Abera Demissie mit einer Zeit von 2:25,44 Stunden. Media Deme Armino, ebenfalls aus Äthiopien, belegte den zweiten Platz. Unter den Koreanerinnen kam Choi Kyung-sun nach 2:28,49 Stunden als erste ins Ziel. Sie belegte insgesamt den fünften Platz.





Der Daegu-Marathon ist unter den Marathonläufen, die in Korea stattfinden, als einziger vom internationalen Leichtathletikverband als „Gold Label Road Race“ anerkannt. Der internationale Seoul Marathon wurde als „Platinum Label Road Race“ eingestuft.