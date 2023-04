Kletter-WM 2025 findet in Seoul statt

ⓒ Getty Images BankIm September 2025 findet in Seoul die Kletterweltmeisterschaft statt.





Der koreanische Alpinistenverband teilte am Samstag mit, dass Seoul bei der Generalversammlung der International Federation of Sport Climbing (IFSC) in Singapur einstimmig als Gastgeber der Kletter-WM 2025 ausgewählt worden sei.





Südkorea und China seien in die engere Wahl gekommen. China habe sich jedoch dazu entschieden, Südkorea zu unterstützen und die Kandidatur aufzugeben, nachdem es die ausgezeichneten Bewertungen von internationalen Veranstaltungen, die in Seoul stattfanden, festgestellt habe.





Südkorea ist in Asien das dritte Land, das die Kletter-WM austrägt. 2009 fand die Veranstaltung in Schanghai, und damit erstmals in Asien statt. 2019 war die japanische Stadt Hachioji Gastgeber.





Südkorea avanciert zu einem führenden Land im Sportklettern. Im vergangenen Jahr fanden in Seoul ein Weltcup im Sportklettern und die Asienmeisterschaft statt. Dieses Jahr ist Seoul im April noch einmal Weltcup-Gastgeber. Im August findet in der südkoreanischen Hauptstadt die Jugend-Kletterweltmeisterschaft statt.