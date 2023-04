Viele Besucher zur Eröffnung der Baseball-Saison

ⓒ YONHAP News

Die Profi-Baseball-Liga ist trotz ungünstiger Faktoren mit großer Unterstützung der Fans in die Saison gestartet.





Die koreanische Baseball-Organisation KBO teilte mit, dass sämtliche Tickets für die Eröffnungsspiele der KBO-League in den fünf Baseball-Stadien landesweit am Samstag ausverkauft gewesen seien.





Das Stadion SSG Landersfield in Incheon hatte an dem Tag als erstes einen Ausverkauf gemeldet. Auch für die Spiele im Gocheok Sky Dome und Jamshil Stadion Seoul sowie KT Wizpark in Suwon und Samsung Lions Park in Daegu waren die Eintrittskarten schnell vergriffen.





Der Rekord bei der Zuschauerzahl bei Eröffnungsspielen konnte jedoch nicht erneuert werden. Insgesamt wurden am Samstag in den fünf Stadien 105.450 Zuschauer gezählt. Dies ist das zweitgrößte Publikum nach dem bisherigen Rekord von 114.021 Zuschauern im Jahr 2019. Ausschließlich des Baseballstadions in Incheon hatten damals vier Stadien einen Rekord bei der Zuschauerzahl verbucht.