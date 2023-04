Muscial < Wieder Frühling >

Das Hauptpublikum von Musicals sind in Korea Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, die einem Online-Buchungsportal zufolge gemeinsam über 60 Prozent der Tickets online reservieren.

Das Musical „Wieder Frühling“, das im Sejong Kulturzentrum in Seoul aufgeführt wird, spricht thematisch ein älteres Publikum an. Es erzählt von sieben Frauen in ihren Fünfzigern und Sechzigern, die ein rastloses Leben als Ehefrau und Mutter geführt haben und ohne sich darüber bewusst zu werden, in die Wechseljahre gekommen sind. Um sich selbst eine Ruhepause zu gönnen und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens unternehmen sie eine Reise.

„Wieder Frühling“ entstand nach der Methode des ausgedachten Theaters. Es gab keine Vorlage, das Musical wurde aufgrund der kollektiven und improvisatorischen Arbeit des Ensembles geschaffen. Dies ermöglicht es, dass das Dargestellte besonders lebendig wirkt und für die Zuschauer nachvollziehbar ist.