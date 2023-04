Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images BankAm Dienstag dieser Woche hat das diesjährige Kirschblütenfest in Yoido begonnen. Das Fest dauert bis zum 9. April an, die Blütenpracht konnte man aber schon letzte Woche bewundern. Vor allem letzte Woche wimmelte es in Yoido von Menschen, die nach drei Jahren Corona endlich mal ohne Masken den schönen Anblick der voll aufgeblühten Kirschblüten genießen wollten.

In dieser Kirschblütensaison erleben Convenience-Stores in den für Kirschblüten bekannten Gebieten wie Yoido und den Parks am Han-Fluss eine Sondernachfrage und freuen sich über das deutliche Umsatzplus. Die Umsatzsteigerung war vor allem in der Vorwoche deutlich zu spüren. Nach einer vom 25. bis 31. März durchgeführten Analyse der Umsätze bei rund 100 Läden der Convenience-Store-Kette GS25 in Parks und an touristischen Sehenswürdigkeiten ist der mit Picknick-Matten erzielte Umsatz gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 322 Prozent gestiegen.

In der Kategorie Essen und Trinken war vor allem bei Fertiggerichten und alkoholhaltigen Ready-to-drink-Getränken eine drastische Umsatzsteigerung zu beobachten, und zwar um jeweils 271 und 220 Prozent. Weil es tagsüber schon sehr warm wurde, ließ sich auch Iced Americano gut verkaufen.

Vor allem bei den rund 20 Läden dieser Kette in Yoido und den Han-Fluss-Parks mit vielen Kirschbäumen war die Umsatzsteigerung fast dreimal so hoch wie in anderen Läden in der Umgebung von gewöhnlichen Ausflugszielen in Seoul. Auch Restaurants und Cafés im Umkreis der bekannten Orte haben während der Blütesaison deutlich mehr Umsatz gemacht als im selben Vorjahreszeitraum.





Im Internet sorgte in den letzten Tagen ein Aushang in einem Münzwaschsalon für Verwunderung. Am 3. März wurde ein Foto von der Mitteilung an der Wand eines SB-Waschsalons in mehreren Online-Foren geteilt. Es gab darauf den unmissverständlich formulierten Hinweis, dass Tierhalter die von ihren Tieren benutzten Artikel nicht im Waschsalon waschen sollen.

Der Besitzer des Waschsalons bezog sich dabei auch gezielt auf eine Katzenliebhaber-Community und warnte eindringlich, dass Katzenartikel in seinem Salon nicht gewaschen werden dürften. Sogar ließ er sich zu der Formulierung hinreißen, dass er die Mitglieder dieser Community umbringen würde, wenn er sie beim Waschen von Tierartikeln in seinem Geschäft erwische. Grund für seine Aufregung und das Verbot ist, dass andere Kunden Allergien gegen Tierhaare haben könnten. Außerdem würden die Waschmaschinen wegen der vielen Tierhaare schneller kaputt gehen.

In dem Waschsalon ist auch die Mitteilung zu lesen, dass Kleidungsstücke vor dem Waschgang gründlich von Tierhaaren befreit werden sollen. In Hunde- und Katzenliebhaber-Foren wird tatsächlich manchmal berichtet, dass die von Tieren benutzten Matten und Decken im SB-Waschsalon wieder schön sauber wurden. Eine Frau, die sich um Straßenkatzen kümmert, berichtete sogar, dass sie eine Matte für Straßenkatzen an einer Baustelle in einem Münzwaschsalon gewaschen habe.

Viele Netzbürger kritisierten die Tierhalter dafür, dass sie die verschmutzten Decken ihrer Haustiere im Waschsalon waschen, während sie diese nicht zuhause in die eigene Maschine stecken wollten. Solche Menschen würden nur an sich denken. Wenn sie ihre Tiere so sehr lieben, dann könnten sie die Artikel auch von Hand waschen statt ihnen unbekannte Menschen Gesundheitsrisiken auszusetzen. Einige Netzbürger hielten bei allem Verständnis die Ausdrucksweise des Waschsalon-Besitzers aber für völlig unangebracht.





Viele Netzbürger interessierten sich gestern und vorgestern auch für das Suchwort Telefonphobie. Die südkoreanische Popsängerin und Schauspielerin IU gab am 3. April in ihrer YouTube-Sendung „IU´s Palette“ zu, dass sie Angst vor dem Telefonieren hat. Sie fühle sich auch beim Telefonieren mit ihrer Mutter nicht wohl, obwohl sie sich sonst sehr gut mit ihr versteht. Die einzige Person, mit der sie ohne Probleme telefonieren kann, sei ihr Manager. Es habe vielleicht damit zu tun, dass sie mit ihm viel über die Arbeit sprechen muss.

Nach dieser YouTube-Sendung wollten viele Netzbürger näheres über die Telefonphobie erfahren und suchten im Internet nach Informationen darüber. Bei Menschen mit Telefonphobie ist der Griff zum Telefonhörer mit Ängsten verbunden, und sie bekommen Panik, wenn sie telefonieren müssen. Es wurde bekannt, dass solche Angststörungen beim Telefonieren vor allem bei jungen Menschen, die von klein auf mit Chatten und Kurznachrichten vertraut sind, häufig vorkommen.

In der Tat hat eine Untersuchung, die das Jobportal Job Korea im Jahr 2020 bei 518 Erwachsenen im Land durchgeführt hat, ergeben, dass 53,1 Prozent der Befragten eine Telefonphobie erlebt haben. In Südkorea soll es nun Unternehmen geben, die den Menschen mit Telefonphobie Beratungen anbieten. Dies zeigt, dass es auch in Südkorea viele Menschen mit solchen Ängsten gibt.

Zum Hauptkundenkreis dieser Unternehmen sollen vor allem junge Angestellte in ihren 20ern und 30ern gehören. Experten empfehlen, dass man für die Überwindung der Telefonangst erst einmal vertraute Personen anrufen und weniger unangenehme Telefonate hinter sich bringen und dann den Schwierigkeitsgrad langsam erhöhen soll. Viele Netzbürger gaben zu, dass sie sich vor schwierigen Anrufen nicht wohl fühlten, auch Fremde anzurufen bereite ihnen Unbehagen.