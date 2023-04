Koreas Nr. 1: Soju

ⓒ Getty Images BankDas traditionell beliebteste alkoholische Getränk in Korea, Soju, musste in letzter Zeit viele Marktanteile an andere Klassiker wie Wein und Whisky abgeben, selbst wenn es mit rund einem Euro pro 360-ml-Flasche im Supermarkt viel günstiger ist. Doch Soju hat sich schon immer durch seine Anpassungsfähigkeit ausgezeichnet. Enthielt das ursprünglich aus Reis hergestellte Destillat bis 1965 noch 35% Volumenprozent an Alkohol, waren es nach einem langjährigen Reisverbot und einer Umstellung auf andere stärkehaltige Grundlagen wie Weizen und Süßkartoffeln bis 1973 noch 30%, danach 25%, bis 1998 der Marktbeherrscher HiteJinro mit neuen Marken auf 23% und wenig später auf rund 20% bzw. 17% herunterging. Die letzte Soju-Produktneuheit mit reduziertem Zucker- und Kaloriengehalt hat mit rund 16% weniger als halb so viel Alkohol wie vor 60 Jahren. Höchste Zeit, darüber zu sprechen!