Tag des Baums, Saison der Kirschblüte

ⓒ Getty Images BankWie in vielen anderen Ländern der Welt gibt es auch in Südkorea einen offiziellen Tag des Baums, und zwar genau heute! Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und der japanischen Kolonialherrschaft ins Leben gerufen diente er ursprünglich als Anreiz zur Wiederaufforstung des kahlgeschlagenen Landes. Das Aufforstungsprogramm wurde zwar schon 1992 beendet, doch bis 2006 war dieser Tag heute noch ein offizieller Feiertag, nicht zuletzt auch, weil an diesem Datum früher andere, teils ähnliche Traditionen gefeiert wurden, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Und nicht zuletzt sind wir nun mitten in der Saison der Kirschblüte, die dieses Jahr allerdings rund zehn Tage früher kam und bereits fast schon vorbei ist. Sprechen wir darüber!