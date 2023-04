ⓒ Getty Images BankDieses Wochenende wollen wir zwei Orte besuchen, an denen man die schönste Aussicht auf die Stadt genießen kann: den N Seoul Tower am Berg Namsan in Seoul und die Aussichtsplattform Seoul Sky im Lotte World Tower, dem größten Gebäude Koreas, die derzeit mit einer Höhe von 500m als die vierthöchste Aussichtsplattform der Welt gilt.