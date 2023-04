Jisoo schafft es gleich auf Platz sechs von Spotify Global

ⓒ YG Entertainment

Jisoo von Blackpink hat endlich ihr Soloalbum auf den Markt gebracht, was weltweit auf große Resonanz gestoßen ist.

Das Lied „Flower“ ist gleich am Tag der Veröffentlichung, also am 31. März, auf Platz sechs von Spotifys Daily Top Song Global Charts gekommen. Allein an dem einem Tag wurde das Lied über 4,67 Millionen mal gestreamt. Und innerhalb nur eines Tages folgten ihr 330.000 Hörerinnen und Hörer neu. Das ist unter allen K-Pop-Solokünstlerinnen ein Rekord.

Spotify ist weltweit die größte Musikplattform mit über 400 Millionen Abonnenten in 184 Ländern. Die Daten von Spotify werden auch für die Ermittlung der US-Billboard Charts verwendet. Man erkennt daran, wie erfolgreich Jisoo weltweit ist.

Auch verschiedene Medien haben über das Solo-Debüt von Jisoo in großer Aufmachung berichtet. Das britische Magazin NME meinte, dass das Lied sehr lyrisch sei und definitiv zu den besten K-Pop-Liedern dieses Jahres gehören würde.

Auch Billboard und Rolling Stone meinten, dass Jisoo mit diesem Album ihr Potenzial als Solosängerin in hervorragender Weise gezeigt habe und alle auf ihre nächsten Schritte sehr neugierig seien.