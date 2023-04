Stray Kids treten in den USA auf

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Stray Kids hat am 31. März und 2. April in Los Angeles im Rahmen ihrer zweiten Weltournee auf der Bühne gestanden. Es handelte sich um einen zusätzlichen Auftritt.

Im letzten Jahr haben sie große Erfolge verbuchen können, und daher forderten die Fans zusätzliche Konzerte, diesem Wunsch konnte schließlich entsprochen werden.

Eigentlich war nur ein Konzert in einem Stadion in Nordamerika geplant gewesen, aber die Tickets verkauften sich in Windeseile, so dass zusätzliche Auftritte geplant werden mussten.

Jedes Mal, angefangen von den Showcases, haben sich Stray Kids weiterentwickelt. Daher waren die Fans begeistert von den Performances im Rahmen der zweiten Welttournee. Aber nicht nur die Performances kamen gut an, sondern auch ihre musikalische Leistung wusste zu gefallen. Daher haben sie es geschafft, mit dem Album „ODDINARY“ von 2022 erstmals auf Platz eins von Billboard 200 zu kommen. Diesen Erfolg konnten sie mit „MAXIDENT“ von Oktober 2022 sogar wiederholen.