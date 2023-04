ENHYPEN treten als erste K-Pop-Boyband in US-Zeichentrickfilm auf

ⓒ BELIFT LAB

Die Gruppe ENHYPEN wird als erste K-Pop-Boyband in einem US-amerikanischen Zeichentrickfilm auftreten. Am 31. März gab die The Pinkfong Company bekannt, dass diese Gruppe im Film „Baby Shark’s Big Movie!“ als K-Pop-Band mitmachen werde. Alle Mitglieder von ENHYPEN werden mit ihren eigenen Stimmen die Figuren synchronisieren. Die K-Pop-Band spielt in dem Film eine Gruppe, die sich im Meer größter Beliebtheit erfreut.

Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Gruppe in einem Animationsfilm mitspielt. ENHYPEN gilt bekanntlich als „Global K-Pop Rising Star“ und daher wird vorausgesehen, dass ein Win-Win-Effekt erzielt wird.