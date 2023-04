Red Velvet veranstalten Konzert in Seoul

ⓒ SM Entertainment

Die Girlgroup Red Velvet hat ihren Auftritt in Seoul im Rahmen der Global Tour 2023 erfolgreich gemeistert. Das vierte Solokonzert fand am 1. und 2. April im Olympiapark statt. Der letzte Auftritt wurde über die globale Plattform Beyond LIVE übertragen und es sahen sich Fans aus über 90 Ländern wie Amerika, Kanada, England, Singapur, Deutschland usw. an.

An den Tagen haben sie viele Hits gesungen: „Ice Cream Cake“, „Red Flavor“, „Peek-A-Boo“, „Bad Boy“, „Psycho“, „Queendom“, „Feel My Rhythm” und andere.

Die Fans haben natürlich mitgesungen. Die Sängerinnen bedankten sich von ganzem Herzen dafür, dass ihre Fans so zahlreich on- und offline dabei waren. Sie könnten dank dieser Unterstützung weiter singen und auch die Tour mit einem großen Erfolg zu Ende bringen.

Red Velvet wollen dann am 21. April in Singapur wieder auf der Bühne stehen und ihre Tournee fortsetzen.